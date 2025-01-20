Содержание свинца и хлора в воздухе в Лос-Анджелесе превысило норму в десятки раз

NYT: содержание свинца в воздухе в Лос-Анджелесе превысило норму в 100 раз

Содержание свинца в воздухе Лос-Анджелеса превысило норму в 100 раз, а хлора — в 40 раз. Об этом пишет The New York Times.

«Концентрация свинца, который является нейротоксином, достигла уровня, в сто раз превышающего средний уровень содержания в атмосфере, даже на расстоянии миль от огня», — говорится в материале.

Свинец часто присутствует в красках и трубах, используемых в старых домах, в то время как хлор и другие химические вещества образуются при плавлении или сгорании пластика.

До этого сообщалось, что пожары в Калифорнии удается сдерживать благодаря улучшению погоды.

Самые сильные за историю Калифорнии лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугублял ураганный ветер, способствующий распространению огня, а также дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее в протеиновых порошках нашли тяжелые металлы.