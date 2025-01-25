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Трампа призвали отказаться от старых идей

Эксперт Кимболл: Трампу следует отказаться от старых идей для денуклеаризации
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу нужно отказаться от прежних подходов, если он намерен вместе с Россией и Китаем добиться денуклеаризации — сокращения ядерных арсеналов. Об этом заявил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, пишет ТАСС.

«Трампу понадобится более практичный и эффективный подход, чем использованный им в ходе первого срока пребывания у власти в отношении России», — отметил он.

Кроме того, Трампу нужен «более реалистичный план» взаимодействия с КНР, подчеркнул эксперт.

В качестве первого практического шага Трампу следует выйти с инициативой о заключении «прямолинейной неформальной сделки» с президентом России Владимиром Путиным, предусматривающей, что «ни одна из сторон не превышает ограничения, которые установлены новым ДСНВ [Договором о стратегических наступательных вооружениях] в отношении их стратегических ядерных арсеналов, пока так действует и вторая», считает Кимболл.

19 января сообщалось, что США не могут подтвердить, что Россия в 2023 году соблюдала ограничения по вооружениям в рамках ДСНВ , поскольку Москва приостановила участие в договоре и прекратила обмен данными. По оценке Госдепа, возможное нарушение Россией прописанных в договоре ограничений стратегических наступательных вооружений не угрожает нацбезопасности страны.

Глава российского МИД Сергей Лавров в конце декабря заверил, что РФ в рамках перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее в Кремле сообщили об отказе российского руководства от участия в переговорах по новому ДСНВ.

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