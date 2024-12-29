В МИД РФ заявили о четком соблюдении лимитов по ДСНВ

РФ в рамках перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во время интервью для РИА Новости сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что в прошлом году Москва приостановила действие данного соглашения с Вашингтоном. При этом еще тогда российские власти заявили о намерении соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения до тех пор, пока не завершится «жизненный цикл» договора.

«Мы последовательно придерживаемся заявленного: четко вписывая процесс перевооружения российских стратегических ядерных сил в лимиты по ДСНВ, мы самым тщательным образом отслеживаем действия Вашингтона», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

28 декабря исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не смогут достичь нового официального соглашения взамен ДСНВ до истечения срока его действия в феврале 2026 года. В то же время он не исключил, что президент РФ Владимир Путин и избранный американский лидер Дональд Трамп могут договориться не увеличивать количество размещенных стратегических ядерных боеголовок.

Ранее в Кремле сообщили об отказе российского руководства от участия в переговорах по новому ДСНВ.