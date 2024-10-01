Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков подтвердил информацию об отказе России от переговоров по новому ДСНВ

Песков: Россия не будет вести переговоры по ДСНВ на текущих условиях

close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Россия не будет вести переговоры по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета целого ряда факторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью «Известий» о том, что РФ пока не собирается подписывать новый ДСНВ.

«Хотя это обезличенная информация со ссылкой на некий источник, она совпадает по своему значению с тем заявлением, которое сделал ранее глава нашего государства», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о невозможности вести переговоры по ДСНВ, не учитывая изменения в ядерной инфраструктуре Европы, не включая в процесс страны ЕС и затрагивая прочие вопросы, связанные со стратегической безопасностью.

«Мы должны трезво смотреть на ситуацию, которая сложилась и, принимая во внимание все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс. Настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры, делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно», — заключил представитель Кремля.

1 октября «Известия» выпустили материал, в котором со ссылкой на высокопоставленный источник говорилось об отказе РФ подписывать новый ДСНВ. Источник заявил, что подписание нового соглашения только «потешит самолюбие США».

Он также напомнил об агрессивных действиях американских властей по отношению к России. По словам источника, Белый дом грозит стратегическим оружием, предоставляет вооружение Украине, поэтому ни о каком договоре не может быть и речи.

Ранее в Кремле объяснили необходимость корректировок в ядерной доктрине России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами