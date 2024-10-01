Песков подтвердил информацию об отказе России от переговоров по новому ДСНВ

Россия не будет вести переговоры по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета целого ряда факторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью «Известий» о том, что РФ пока не собирается подписывать новый ДСНВ.

«Хотя это обезличенная информация со ссылкой на некий источник, она совпадает по своему значению с тем заявлением, которое сделал ранее глава нашего государства», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о невозможности вести переговоры по ДСНВ, не учитывая изменения в ядерной инфраструктуре Европы, не включая в процесс страны ЕС и затрагивая прочие вопросы, связанные со стратегической безопасностью.

«Мы должны трезво смотреть на ситуацию, которая сложилась и, принимая во внимание все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс. Настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры, делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно», — заключил представитель Кремля.

1 октября «Известия» выпустили материал, в котором со ссылкой на высокопоставленный источник говорилось об отказе РФ подписывать новый ДСНВ. Источник заявил, что подписание нового соглашения только «потешит самолюбие США».

Он также напомнил об агрессивных действиях американских властей по отношению к России. По словам источника, Белый дом грозит стратегическим оружием, предоставляет вооружение Украине, поэтому ни о каком договоре не может быть и речи.

Ранее в Кремле объяснили необходимость корректировок в ядерной доктрине России.