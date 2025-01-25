Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полянский заявил о проявлении политики Трампа по Украине в ООН

Полянский сообщил, что политика Трампа по Украине стала проявляться в ООН
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Политика президента США Дональда Трампа по Украине начала проявляться в Организации Объединенных Наций. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Выбилось из обычной схемы разве что заявление американского дипломата, который вдруг призвал Россию «принять сделку» по Украине», — прокомментировал он итоги неформального заседания Совета Безопасности ООН на тему преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения.

Полянский подчеркнул, что «дипломатия Трампа начинает проявляться».

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией. Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп сообщил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно. Глава Белого дома отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами