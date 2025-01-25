Полянский сообщил, что политика Трампа по Украине стала проявляться в ООН

Политика президента США Дональда Трампа по Украине начала проявляться в Организации Объединенных Наций. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Выбилось из обычной схемы разве что заявление американского дипломата, который вдруг призвал Россию «принять сделку» по Украине», — прокомментировал он итоги неформального заседания Совета Безопасности ООН на тему преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения.

Полянский подчеркнул, что «дипломатия Трампа начинает проявляться».

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией. Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп сообщил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно. Глава Белого дома отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.