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Трамп возложил на Зеленского вину за продолжение конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине не закончился, потому что Зеленский захотел воевать
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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что президент Украины Владимир Зеленский «захотел воевать». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению Трампа, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

«Я мог бы так легко заключить эту сделку. А Зеленский решил, что хочет воевать», — сказал Трамп.

Глава Белого дома обратил внимание на то, что в начале конфликта у России было около 30 тысяч танков, в то время как у Украины почти ничего не было, она получила все от стран Запада.

Также Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Украина уже готова к заключению мирного соглашения, а РФ может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно американский лидер предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.

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