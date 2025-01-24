Трамп возложил на Зеленского вину за продолжение конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине не закончился, потому что Зеленский захотел воевать

Мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что президент Украины Владимир Зеленский «захотел воевать». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению Трампа, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

«Я мог бы так легко заключить эту сделку. А Зеленский решил, что хочет воевать», — сказал Трамп.

Глава Белого дома обратил внимание на то, что в начале конфликта у России было около 30 тысяч танков, в то время как у Украины почти ничего не было, она получила все от стран Запада.

Также Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Украина уже готова к заключению мирного соглашения, а РФ может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно американский лидер предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.