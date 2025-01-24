Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии оценили, есть ли деньги на помощь Украине

Еврокомиссар Домбровскис: у ЕС есть деньги для помощи Киеву на 2025 год
close
Global Look Press

У Евросоюза достаточно денег для обеспечения финансовой помощи Украине на 2025 год, оценил бюджет альянса еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис, пишет агентство РИА Новости.

Он отметил, что говорит в данном случае о 2025 годе, на следующий год наличие денег на помощь Украине пока не оценивали. Домбровскис подчеркнул, что в ЕК не ожидают, что деньги для перечисления Украине в этом году внезапно станут недоступны.

Такое заявление еврокомиссар сделал на фоне недавних слов президента США Дональда Трампа о том, что его администрация, вероятно, не станет оказывать помощь Киеву в таком же объеме, как при Джо Байдене.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на директора отделения Европейского банка реконструкции и развития по Украине и Молдавии Арвида Тюркнера написало, что в 2025 году ЕБРР собирается инвестировать в экономику Украины €1,5 млрд. Как отмечало агентство, в 2024 году ЕБРР выдал Украине кредиты в размере €2,4 млрд.

Ранее в США подсчитали, сколько территорий РФ взяла под контроль на Украине за 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами