В Еврокомиссии оценили, есть ли деньги на помощь Украине

Еврокомиссар Домбровскис: у ЕС есть деньги для помощи Киеву на 2025 год

У Евросоюза достаточно денег для обеспечения финансовой помощи Украине на 2025 год, оценил бюджет альянса еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис, пишет агентство РИА Новости.

Он отметил, что говорит в данном случае о 2025 годе, на следующий год наличие денег на помощь Украине пока не оценивали. Домбровскис подчеркнул, что в ЕК не ожидают, что деньги для перечисления Украине в этом году внезапно станут недоступны.

Такое заявление еврокомиссар сделал на фоне недавних слов президента США Дональда Трампа о том, что его администрация, вероятно, не станет оказывать помощь Киеву в таком же объеме, как при Джо Байдене.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на директора отделения Европейского банка реконструкции и развития по Украине и Молдавии Арвида Тюркнера написало, что в 2025 году ЕБРР собирается инвестировать в экономику Украины €1,5 млрд. Как отмечало агентство, в 2024 году ЕБРР выдал Украине кредиты в размере €2,4 млрд.

Ранее в США подсчитали, сколько территорий РФ взяла под контроль на Украине за 2024 год.