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В Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа

Посол Палестины в ООН Мансур заявил о важности роли РФ в прекращении огня в Газе
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Hatem Khaled/Reuters

Палестина высоко ценит усилия России в части попыток прекратить огонь в секторе Газа и способствовать двустороннему решению палестинского вопроса, роль этой страны в урегулировании конфликта очень важна. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

По его словам, Палестина «очень рада» позиции России по профильным резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и Совета безопасности.

Мансур отметил, что предстоит подготовить почву для того, чтобы на политическом горизонте был положен конец «оккупации» палестинских земель, и было подготовлено двухгосударственное решение на местах.

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация является для Палестины ключевым игроком во всех указанных процессах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «адской ценой» виновным в захвате заложников на Ближнем Востоке.

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