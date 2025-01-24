В Китае заявили, что защитят свое законное право на развитие

Ван И: Китай не планирует превзойти или заменить кого-то на международной арене

Китай не планирует менять международный порядок и сосредоточен на вопросах собственного экономического развития. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает пресс-служба китайского МИД.

«Наша цель — дать людям возможность жить лучше и внести больший вклад в мир, мы не собираемся никого превзойти или заменить (на мировой арене — «Газета.Ru»), при этом мы должны защищать свои законные права на развитие», — сказал Ван И.

Также Ван И в разговоре с Рубио указал, что крупные мировые державы должны нести свою международную ответственность, а также защищать мир и оказывать помощь в развитии другим странам.

До этого официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что победителей в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами не будет.

Также стало известно, что рекордное количество американских компаний в Китае ускоряет реализацию планов по переносу производства или поиску иных источников поставок.

Еще сообщалось, что четыре американские компании попали в список ненадежных субъектов Китая за продажу вооружений Тайваню.

Ранее Трамп рассказал о своей просьбе к Си Цзиньпину.