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Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах

Посольство КНР: победителей в торговой войне между Китаем и США не будет
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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Победителей в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами не будет. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает РИА Новости.

«В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей», — заявил он.

Лю Пэнъюй добавил, что американские власти должны уважать принципы рыночной экономики, а также правила международной торговли и создавать благоприятную среду для сотрудничества. Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает сотрудничество в торговой сфере в качестве взаимной выгоды.

По словам представителя дипмиссии, китайская сторона помогает американским властям с решением проблем, связанных с наркотиками. Он отметил, что Белый дом признавал такое сотрудничество.

До этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил введением новых тарифов Китаю с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила.

Позже Китай отверг обвинения президента Соединенных Штатов в том, что КНР якобы содействует поставкам фентанила в США, это полностью противоречит фактам.

Ранее Трамп рассказал о своей просьбе по Украине к Си Цзиньпину.

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