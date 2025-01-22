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Трамп рассказал о своей просьбе по Украине к Си Цзиньпину

Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина содействовать урегулированию на Украине
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что в разговоре с председателем КНР сказал, что «нужно это урегулировать». По словам президента США, Си Цзиньпин «не многое сделал на этом направлении».

Трамп добавил, что у главы Китая много власти, как и у США.

До этого сообщалось, что разговор лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа задал тон отношениям Пекина и Вашингтона.

17 января лидеры провели телефонный разговор. В ходе него Си Цзиньпин заявил, что у КНР и США широкое поле для сотрудничества, и две страны могут стать партнерами ради блага друг друга и мира.

Трамп в свою очередь заявил, что дорожит своими отношениями с Си Цзиньпином, отметив, что «США и Китай — самые важные страны в современном мире, и они должны поддерживать долгосрочную дружбу и работать вместе для сохранения мира во всем мире».

Ранее в США раскрыли планы Трампа по сдерживанию Китая.

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