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Китай покинет рекордная доля американских компаний

AmCham: Китай покидает рекордная доля американских компаний
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Thomas Peter/Reuters

Рекордное количество американских компаний в Китае ускоряет реализацию планов по переносу производства или поиску иных источников поставок. Об этом сообщили аналитики агентства AmCham.

Был проведен опрос среди американских компаний. Около 30% респондентов рассматривали или начали такую диверсификацию в 2024 году. Это выше максимального показателя в 24%, зафиксированного в 2022 году.

Авторы публикации напомнили, что американский президент Дональд Трамп проводит агрессивную политику по отношению к Китаю и видит в нем внешнюю угрозу для своей страны.

Недавно сообщалось, что четыре американские компании попали в список ненадежных субъектов Китая за продажу вооружений Тайваню.

В начале января Китай ввел запрет на экспорт продукции двойного назначения почти 30 оборонным компаниям США, десять из которых были признаны Пекином ненадежными.

Ранее Китай ввел санкции против США.

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