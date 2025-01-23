В Кремле заявили о готовности России к диалогу с США по Украине

Песков: Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от властей

Россия готова к равноправному диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, комментируя угрозу американского президента Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции.

Представитель Кремля напомнил, что Трамп во время своего первого президентского срока (2016 — 2020 гг.) часто прибегал к санкционным методам, такие меры ему нравились.

«А так мы очень внимательно наблюдаем за риторикой. Мы фиксируем все нюансы... Остаемся готовы к равноправному диалогу, уважительному диалогу. Этот диалог имел место в первое президентство Трампа. Ждем сигналов, которые пока не поступали», — сказал Песков.

22 января Трамп написал в социальной сети Truth Social о возможном расширении санкций против Российской Федерации, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом в 2022 году.

Ранее в США назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против России.