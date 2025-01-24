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Путин: Россия никогда не отказывалась от контактов с США

Путин: Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США
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Alexander Zemlianichenko/AP

Россия никогда не отказывалась от контактов с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

«Действительно, президент Соединенных Штатов сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов», - подчеркнул глава государства.

24 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство оповестит граждан о контактах президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, если они состоятся.

Он отметил, что глава государства по-прежнему готов к диалогу с новым хозяином Белого дома. В настоящее время Москва «ждет сигналов» со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным.

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