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Трамп получил предупреждение после угроз в адрес России

Брайен: угрозы Трампа в адрес России подорвут доверие к нему перед переговорами
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Политика давления и угроз со стороны президента США Дональда Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы к американскому лидеру в преддверии возможных переговоров по решению кризиса. Об этом в статье для портала Weapons and Strategy заявил экс- помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

«Хуже того, она (стратегия Трампа по давлению на Россию – прим. ред.) подрывает доверие к Трампу в глазах Москвы в плане заключения сделки о прекращении войны», — говорится в статье.

Как отмечается в материале, Трамп после выборов в США понимал, что политика давления на Москву «была контрпродуктивной и неразумной», что давало ему преимущество для урегулирования украинского кризиса, однако теперь он «рискует потерять» его.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Трамп должен принять поражение на Украине и добиваться мира.

Журналист также отмечал, что это не война США, и американскому президенту нужно донести эту мысль до своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

При этом другой американский журналист Майкл Трейси говорил о том, что после вступления в должность президент США Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, начал оказывать экстремальное давление на Россию.

Ранее депутат Рады заявил, что Трамп заставил Зеленского крутиться как уж на сковородке.

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