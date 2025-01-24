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В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине

Песков: конфликт на Украине продолжается из-за угрозы безопасности России
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за угрозы безопасности РФ.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

21 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений по организации телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

13 января Песков заявил, что гарантии безопасности России являются неотъемлемой составляющей в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, на данный момент предпосылок для переговоров с украинской стороной нет, потому что Киев от них отказывается.

Ранее посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений.

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