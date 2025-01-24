Латвийский гей-президент выразил надежду не увидеть откат прав ЛГБТ

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что надеется не увидеть откат прав ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в США на фоне решений своего американского коллеги Дональда Трампа. Слова латвийского лидера цитирует телеканал «4 News».

«Конечно, это дело американского конгресса, народа и президента, решать, уважать ли эти права или нет, но я надеюсь, что мы не увидим отката назад», — заявил Ринкевич.

Также латвийский лидер прокомментировал информацию о том, что он стал первым в мире открытым геем на высшей государственной должности Латвии, словами «это было очень давно».

В декабре президент США пообещал остановить «трансгендерное безумие». Выступая на конференции Turning Point USA, политик заявил, что при его администрации в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский. Кроме этого, республиканец сообщил о своем намерении выгнать трансгендеров из армии и школ, а также не пускать мужчин в женский спорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 января Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве.

Позднее телекомпания NBC News сообщила, что американским федеральным служащим предписано сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой «разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности», которые могли остаться незамеченными государственными инспекторами.

Кроме того, глава Белого дома запретил правительственным учреждениям вывешивать флаги ЛГБТ и BLM.

Ранее группа Green Day изменила текст песни «Американский идиот» и высмеяла Илона Маска.