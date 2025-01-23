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Группа Green Day изменила текст песни «Американский идиот» и высмеяла Илона Маска

Группа Green Day высмеяла Илона Маска на концерте
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Mike Segar/Reuters

Американская рок-группа Green Day высмеяла бизнесмена Илона Маска во время своего концерта в Йоханнесбурге. Об этом сообщает Billboard.

Во время выступления фронтмен коллектива Билли Джо Армстронг изменил строчки из своего хита «American Idiot» («Американский идиот» — перевод с английского «Газета.Ru»). Он спел «Я не часть повестки Илона Маска» вместо «Я не часть повестки реднеков».

Реднеки — это жаргонное название фермеров и жителей сельской глубинки США. Оно часто обозначает социальный слой американцев, придерживающихся консервативных взглядов, фашизма, показного патриотизма и религиозного фанатизма. Такие люди имеют неприязнь к либерально настроенным гражданам, иммигрантам, феминисткам, темнокожим и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Ранее уехавший из России комик Денис Чужой (признан в РФ иностранным агентом) сравнил себя с Гитлером.

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