В США госслужащих обязали назвать имена коллег, работающих в программе разнообразия

Американским федеральным служащим предписано сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой «разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности» (DEIA), которые могли остаться незамеченными государственными инспекторами. Об этом сообщила телекомпания NBC News.

Они получили электронные письма с предупреждением, что могут столкнуться с последствиями, если не сообщат о коллегах в течение 10 дней.

«Нам известно о попытках некоторых представителей правительства замаскировать эти программы, используя закодированный или неточный язык», — говорится в письме, которое получило NBC News.

Сотрудникам было предписано уведомить Управление кадровой политики, если им «известно об изменении в описании любого контракта или должности с 5 ноября 2024 года с целью скрыть связь между контрактом и DEIA или аналогичными идеологиями».

22 января президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве.

Ранее Трамп запретил правительственным учреждениям вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и BLM.