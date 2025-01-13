Песков назвал гарантии безопасности для РФ неотъемлемой частью украинского урегулирования

Гарантии безопасности России являются неотъемлемой составляющей в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Разумеется, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом темы урегулирования украинского конфликта, один из элементов этой общей темы», — заявил он.

По его словам, на данный момент предпосылок для переговоров с украинской стороной нет, потому что Киев от них отказывается. Песков подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о готовности к коммуникации со всеми странами, в том числе с США.

10 января избранный президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Ранее была названа главная цель переговоров Путина и Трампа.