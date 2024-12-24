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Посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений

Посланник Трампа по Украине Кит Келлог исключил повторение Минских соглашений
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Carlos Barria/Reuters

Будущий спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business заявил, что избранный президент Дональд Трамп хочет добиться договоренностей справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Келлог вспомнил минские соглашения и отметил, что они «с треском провалились». Также спецпосланник выразил уверенность, что Трамп не допустит повторения этой ситуации.

По его словам, Трамп тот, кто может довести конфликт до конца.

«Я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем», — отметил Келлог.

Келлог также заявил, что не стоит «забегать вперед Трампа», озвучивая какие-либо планы по урегулированию конфликта, поскольку у избранного президента есть свои мысли на этот счет.

Келлог в ближайшее время нанесет визит на Украину. Представитель украинского МИД Георгий Тихий не называл точную дату приезда из-за секретности.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может закончить конфликт на Украине.

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