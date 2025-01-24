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Члены ЦИК Белоруссии стали получать угрозы

Председатель ЦИК Белоруссии Карпенко: членам комиссий стали поступать угрозы
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Члены избирательных комиссий Белоруссии получают угрозы после публикации их личных данных. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

«Конечно, мы не можем оставить это безнаказанным. Я это трактую как посягательство на электоральный суверенитет Республики Беларусь», — сказал он.

Карпенко рассказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело о незаконном сборе и размещении персональных данных.

Досрочное голосование в Белоруссии состоялось 21 января, а основной день выборов назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая Лукашенко.

Накануне глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая ЕП резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии — это прямое вмешательство в электоральный суверенитет страны.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.

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