Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал ошибки своего предшественника Джо Байдена причиной вооруженного конфликта на Украине. С таким заявлением американский лидер выступил в интервью Fox News.

«Байден очень плохо сделал свою работу, позволив этой войне начаться. Она не должна была начинаться», — подчеркнул Трамп.

Одним из аспектов политики Байдена, которые раскритиковал его преемник, была «зеленая» энергетическая политика американского президента. По словам Трампа, ограничение добычи энергоресурсов привело к росту цен на энергоносители, что позволило России накопить средства для ведения боевых действий на Украине. При этом американский лидер признал, что это не было основной причиной конфликта.

При этом он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «тоже не ангел» и не должен был допускать вооруженный конфликт.

Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.