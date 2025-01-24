Хинкл: Трамп должен принять поражение на Украине и прийти к миру

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп должен принять поражение на Украине и добиваться мира. Такое заявление американский журналист Джексон Хинкл сделал в соцсети X.

«Трамп должен принять мир и поражение Украины», — заявил Хинкл.

Журналист также отметил, что это не война США, и американскому президенту нужно донести эту мысль до своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Через несколько дней после вступления в должность Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее депутат Рады заявил, что Трамп заставил Зеленского крутиться как уж на сковородке.