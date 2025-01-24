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Депутат Рады заявил, что Трамп заставил Зеленского крутиться как уж на сковородке

Дубинский: Трамп заставил Зеленского крутиться как уж на сковородке
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заставил лидера Украины Владимира Зеленского крутиться как уж на сковородке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Трамп - гений пиара, которому никто не осмеливается возразить. Сказал, что Зеленский готов к сделке - и крутится этот самый Зеленский как уж на сковородке и не может из себя выдавить «нет, не готов» или «нет, не буду говорить с Путиным». Это лучшая иллюстрация», — написал Дубинский.

Через несколько дней после вступления в должность Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.

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