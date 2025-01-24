В Кремле рассказали, получала ли Москва сигнал из Киева о готовности к сделке

Песков ответил на заявление Трампа о готовности Зеленского к решению конфликта

Москва не получала сигнал из Киева о готовности к решению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к решению конфликта на Украине. Сотрудники СМИ уточнили у представителя Кремля, получала ли Москва сигнал от украинских властей.

«Здесь уместно сказать одно: Зеленский не может быть готов к заключению сделки... Чтобы достичь урегулирования, нужно провести переговоры. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — отметил Песков.

Накануне Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что правительство Украины готово заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны.

Кроме того, американский лидер в интервью Fox News заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что Зеленский «захотел воевать».

Ранее Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине.