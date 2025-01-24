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Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине

Трамп: конфликт на Украине должен завершиться немедленно
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Carlos Barria/Reuters

Конфликт на Украине должен завершиться «немедленно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Должен прекратиться немедленно, никогда не должен был начаться», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что Украина оказалась «опустошена» в результате конфликта.

Накануне бывший посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп остановил бы конфликт на Украине, прекратив финансирование украинского режима. Еще одним фактором прекращения конфликта он назвал демонстрацию Трампом готовности учитывать опасения российской стороны.

До этого Трамп назвал ошибки своего предшественника Джо Байдена причиной вооруженного конфликта на Украине.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «тоже не ангел» и не должен был допустить случившегося.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.

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