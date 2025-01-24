В Кремле отреагировали на желание Трампа провести переговоры с Путиным как можно скорее

Песков напомнил, что РФ готова говорить с США о разрешении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова главы США Дональда Трампа о желании как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения судьбы Украины.

«Здесь нечего добавить к тому, что ранее говорилось», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков говорил, что Россия готова к равноправному диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против России.