Ультиматум президента США Трампа к РФ назвали «работой на публику»

Ультиматум президента США Дональда Трампа к российским властям, касающийся завершения боевых действий на Украине, представляет собой «работу на публику». Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что американские граждане воспринимают Трампа как «сильного лидера всего западного мира». В связи с этим хозяин Белого дома не может позволить себе разочаровать избирателей.

«Именно с этим я связываю его заявление. Работа на публику и на результат могут сильно отличаться», — сказал парламентарий.

По мнению Белика, будущие переговоры по урегулированию украинского конфликта состоятся без лишних «шума и пыли». Но в то же время диалог будет сопровождаться громкими заявлениями западных политиков для своей аудитории, подчеркнул законодатель.

«Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами», — пояснил он.

При этом депутат добавил, что Москве нет особого дела до повестки в западных государствах. Российскому руководству важен практический результат переговоров и достижение договоренностей на приемлемых для РФ условиях, резюмировал Белик.

22 января Трамп призвал Москву заключить соглашение о прекращении конфликта с Киевом, пригрозив в противном случае ввести новые антироссийские санкции. Как отметил американский лидер, Вашингтон может ввести «высокие налоги и пошлины на все» товары, поставляемые Москвой.

Ранее президент США заявил, что не собирается делать РФ «больно».