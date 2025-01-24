В Германии подняли вопрос о доступе к месторождениям полезных ископаемых на Украине. Об этом пишет Лента.Ru со ссылкой на обращение депутата бундестага Гезине Летч к правительству ФРГ.

«Обеспечило ли федеральное правительство доступ к богатым месторождениям полезных ископаемых Украины и какие контракты федеральное правительство заключило с правительством Украины на сегодняшний день?» — сказано в обращении.

На запрос Летч ответил статс-секретарь министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп. Он заявил, что соглашений такого рода между ФРГ и Украиной на данный момент нет. Переговоры по вопросу доступа к месторождениям полезных ископаемых на Украине также не планируются.

В январе 2025 года глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что военная и экономическая помощь стран Запада больно аукнется Украине.

Смирнов считает, что страны Запада выступят с претензиями на полезные ископаемые Украины, а приграничные страны, в том числе Польша, — на ее территории.

Ранее в ФРГ заявили о наступившем на Украине коллапсе.