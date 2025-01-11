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В Крыму раскрыли, чем помощь Запада обернется для Украины

Глава крымской миссии Заур Смирнов: помощь Запада больно аукнется Украине
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Военная и экономическая помощь стран Запада больно аукнется Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Он подчеркнул, что «ничего не проходит бесследно», а Киеву придется заплатить за авантюру. Запад ничего не делает просто так и не прощает долгов, указал Смирнов. Нынешние союзники Киева «страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь», предрек политик.

Смирнов считает, что страны Запада выступят с претензиями на полезные ископаемые Украины, а приграничные страны, в том числе Польша, на ее территории.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны-союзники не выполнили все обещания, которые дали Киеву на последнем саммите НАТО. По словам Зеленского, Украина остро нуждается в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). Также он призвал Запад расширить санкции в отношении российской энергетики.

Ранее министры стран НАТО огорчились ситуацией на Украине.

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