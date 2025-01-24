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Экс-посол РФ в США дал совет Трампу

Антонов: Трамп остановит украинский конфликт прекратив финансировать Киев
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Wong Maye-E/AP

Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что президент США Дональд Трамп остановил бы конфликт на Украине, прекратив финансирование украинского режима. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев прекратить военные действия на Украине, если он скажет, что сегодня Соединенные Штаты прекращают военную, финансовую поддержку режима в Киеве», — заявил Антонов.

Еще одним фактором прекращения конфликта он назвал демонстрацию Трампом готовности учитывать опасения РФ.

23 января американский лидер заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине.

До этого Антонов заявил, что Трампу будет трудно противостоять закрепившемуся в конгрессе консенсусу на противостояние с Россией.

13 января сенатор Совета Федерации Андрей Климов высказал мнение, что встреча Трампа с Путиным может улучшить отношения между странами.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

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