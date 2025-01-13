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В Совфеде допустили, что встреча Трампа с Путиным улучшит отношения США и РФ

Сенатор Климов: встреча Трампа с Путиным может улучшить отношения США и РФ
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Susan Walsh/AP

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление советника избранного президента США Дональда Трампа Майка Уолтца о подготовке к встрече будущего хозяина Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению сенатора, диалог между руководителями двух государств может укрепить российско-американские отношения. Он также напомнил, что администрация действующего президента США Джо Байдена отказывалась от диалога с Москвой.

«Трамп демонстрирует другой подход. Поэтому диалог все же начнется. <...> Безусловно, когда разговаривают руководители государств, каждый из них приходит на встречу со своей повесткой. У нас есть свои национальные интересы, у Трампа — свои. Однако пытаться оказывать давление на Путина бесполезно», — сказал Климов.

Накануне Уолтц заявил, что Запад изменил отношение к украинскому конфликту. По его словам, в команде Трампа понимают, что достижение мира без диалога с Россией невозможно, поэтому уже началась подготовка к переговорам с Владимиром Путиным. По словам советника избранного президента США, ВСУ нужно снижать мобилизационный возраст, но даже так Украина не сможет вернуть утраченные территории. О чем еще говорил Уолтц — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии.

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