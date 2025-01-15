Экс-посол РФ в Вашингтоне оценил перспективы диалога России и США при Трампе

Бывший посол России в США Анатолий Антонов оценил перспективы диалога Москвы и Вашингтона после инаугурации Дональда Трампа. О них он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

К данному моменту в политической среде США, особенно в конгрессе, закрепился консенсус на противостояние с Россией, и это серьезная сила, с которой Дональду Трампу будет трудно справиться, отметил бывший дипломат.

Надежды простых людей на мир, спокойствие и лучшую жизнь после инаугурации политика понятны, но не стоит питать иллюзорные надежды «в отношении какого-то дяди, который сделает нашу страну более богатой, принесет счастье в наши дома», подчеркнул он.

По его мнению, необходимо самим добиваться процветания родины и опираться только на собственные силы. Если Россия будет сильной — ее будут уважать, тогда она сможет отстоять свои границы, ценности, суверенитет, безопасность, отметил Антонов.

«Разумеется, позитивная риторика Дональда Трампа о контактах с Владимиром Владимировичем Путиным вызывает положительную реакцию. О нашем прагматическом настрое говорил неоднократно российский президент. <...> Уверен, что все позитивные моменты в политике Дональда Трампа, если они обретут конкретную форму предложений после инаугурации будущего хозяина Белого дома, будут внимательно рассмотрены российской стороной», — сказал Антонов.

13 января сенатор Совета Федерации Андрей Климов высказал мнение, что встреча Трампа с Путиным может улучшить отношения между странами.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с Вашингтоном.