В США заявили об экстремальном давлении Трампа на Россию

После вступления в должность президент США Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, начал оказывать экстремальное давление на Россию. Об этом заявил американский журналист Майкл Трейси в своем X (Twitter).

По его словам, риторика Трампа в отношении Москвы носит «мафиозный характер». Журналист подчеркнул, что давление со стороны президента США отличается от того, как многие представители политического спектра представляли его позицию в отношении российско-украинского конфликта.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил, что Трамп, вернувшийся в Белый дом, понял, что преждевременно сделал заявления о возможности оперативно достичь соглашения между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

Также Трамп заявил, что правительство Украины готово заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны.

Помимо этого, президент США заявил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.