Журналист Херш рассказал о преждевременных заявлениях Трампа по Украине

Херш: Трамп осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом, понял, что преждевременно сделал заявления о возможности оперативно достичь соглашения между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта, заявил американский журналист Сеймур Херш. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист подчеркнул, что между Россией и Украиной «действительно ведутся» интенсивные переговоры, «стороны приблизились к соглашению».

Херш добавил, что Трамп и его команда понимают, что поспешное разрешение ситуации могут воспринять как слабость, а также спровоцировать усиление влияния Москвы. Представители президента США считают, что без дополнительного давления на Россию договоренности могут оказаться неэффективными.

До этого Трамп заявил, что правительство Украины готово заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны.

Помимо этого, президент США заявил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.