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Трамп хочет немедленно встретиться с Путиным

Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным
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Dmitri Lovetsky/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит Reuters.

Подробности пока неизвестны.

До этого Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку. Американский лидер подчеркнул, что при нем конфликт Украины и России бы вообще не начался.

Он также говорил, что урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем», и подчеркивал, что первый вариант «всегда лучше». Кроме того, глава Белого дома заявил, что решение ситуации должно произойти как можно скорее.

Помимо этого президент США пригрозил возможным расширением санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.

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