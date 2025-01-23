Профессор Малинен: в первые сто дней работы Трампа будет эскалация на Украине

В течение первых трех месяцев президентства Дональда Трампа стоит ожидать эскалации на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье для GnS Economics.

«Предупреждаем об углублении эскалации, которая может произойти на Украине в течение первых 100 дней второго срока Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Эксперт добавил, что в политике на Украине глава Белого дома выбрал путь запугивания. По мнению профессора, идея Трампа заключается в том, чтобы запугать Киев, чтобы он бросил больше «мяса» в мясорубку. Таким образом, отметил Малинен, будет создана попытка втянуть Кремль в затяжной конфликт, с целью создать более благоприятную среду для переговоров между Москвой и Киевом.

Среди прочего профессор заявил, что главный геополитический вызов, с которым придется столкнуться Трампу, — это признание изменившейся глобальной структуры власти, поскольку военная мощь США «стала хрупкой», тогда как Россия «разгромила две армии, которые оснастила вооружением НАТО».

Незадолго до этого Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что правительство Украины готово заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны.

Накануне глава Белого дома заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем». По его словам, первый вариант «всегда лучше».

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.