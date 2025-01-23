Трамп хочет в ближайшее время провести встречу с Путиным

Трамп хочет в скором времени встретиться с Путиным для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп хотел бы в ближайшее время провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в дистанционном обращении к форуму «Давос», сообщает Reuters.

«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», — сказал Трамп.

По его словам, помочь в урегулировании конфликта мог бы также Китай, у которого «есть большая власть над этой ситуацией».

«Надеюсь, мы сможем работать вместе и остановить [конфликт. — Прим. ред.]», — добавил Трамп.

Американский лидер выразил надежду, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались. При этом в качестве одного из способов урегулирования конфликта он видит снижение цен на нефть. Трамп считает, что это поможет снизить инфляцию в США и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Накануне президент США предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не сядет за стол переговоров по Украине.

Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. При этом Трамп заверил, что не хочет «навредить России».

Ранее Трамп пообещал превратить США в «сверхдержаву».