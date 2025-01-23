Трамп выразил надежду на то, что усилия по урегулированию на Украине предпринимаются

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались. Об этом сообщает Reuters.

«Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, будем надеяться, уже начались. Это так важно сделать», — сказал американский лидер.

По его словам, «никто не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны», и «пора положить этому конец».

Накануне президент США предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не сядет за стол переговоров по Украине.

Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. При этом Трамп заверил, что не хочет «навредить России».

В Кремле позднее заявили, что Россия готова к равноправному диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, но соответствующих «сигналов не поступало». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Трамп во время своего первого президентского срока (2016–2020 гг.) часто прибегал к санкционным методам, такие меры ему нравились.

Ранее в США назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против России.