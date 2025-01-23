Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп выразил надежду на то, что усилия по урегулированию на Украине предпринимаются

Трамп надеется, что усилия по урегулированию конфликта на Украине «в процессе»
close
David Dee Delgado/Reuters

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались. Об этом сообщает Reuters.

«Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, будем надеяться, уже начались. Это так важно сделать», — сказал американский лидер.

По его словам, «никто не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны», и «пора положить этому конец».

Накануне президент США предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не сядет за стол переговоров по Украине.

Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. При этом Трамп заверил, что не хочет «навредить России».

В Кремле позднее заявили, что Россия готова к равноправному диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, но соответствующих «сигналов не поступало». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Трамп во время своего первого президентского срока (2016–2020 гг.) часто прибегал к санкционным методам, такие меры ему нравились.

Ранее в США назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами