Трамп пообещал превратить США в «сверхдержаву» в сфере производства

Трамп намерен превратить США в сверхдержаву в сфере ИИ и криптовалют

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет превратить США в «сверхдержаву» в сфере производства, искусственного интеллекта и криптовалют. Об этом американский лидер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

Американский лидер отметил, что США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле и будут их использовать.

«Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют», — отметил Трамп.

Глава Белого дома среди прочего объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США. Как пояснил американский лидер, это устранит огромное количество барьеров, которые были введены предыдущей администрацией президента США, и вернет американским семьям «тысячи долларов».

Также Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он считает, что это поможет снизить инфляцию в США и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Трампа раскритиковали за слова про помощь СССР Америке во время ВОВ.