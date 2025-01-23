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Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть

Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть для завершения конфликта на Украине
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он считает, что это поможет снизить инфляцию в США и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине, сообщает ТАСС.

«И я также намерен просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти», — сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, добавив, что «если бы цена снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно».

Американский лидер также пообещал, что призовет Эр-Рияд увеличить запланированный инвестиционный пакет США до $1 триллиона с первоначальных $600 миллиардов.

Кроме того, политик заявил, что потребует немедленного снижения процентных ставок и что другие страны должны последовать его примеру.

«Поскольку цены на нефть падают, я потребую немедленного снижения процентных ставок, и точно так же они должны снижаться во всем мире», — сказал Трамп.

За полтора месяца до своей инаугурации Трамп рассказал в интервью телеканалу NBC News, что его команда сосредоточится на решении вопросов в сфере добычи нефти. «Я сосредоточусь на «бурить, детка, бурить», — сказал политик.

Ранее ОПЕК+ предрекли распад из-за Трампа.

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