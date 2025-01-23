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Посольство РФ отвергло обвинения Британии в создании угроз подводным коммуникациям

Посольство РФ: заявление Лондона об угрозе подводным коммуникациям несостоятельно
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Global Look Press

Заявления минобороны Великобритании об якобы угрозах подводным коммуникациям Соединенного Королевства со стороны России несостоятельны и служат лишь поводом для нагнетания напряженности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Британии.

«Поднятая британским истеблишментом и подконтрольными им СМИ волна антироссийского алармизма используется Лондоном и его союзниками для целенаправленного нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей», — говорится в заявлении диппредставительства.

Накануне министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что британское оборонное ведомство направило подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь», которое проходило Ла-Манш. Также за невооруженным кораблем следили самолет ВВС Британии, тральщик и патрульный корабль.

4 января британские военнослужащие потребовали от премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс (ВПК) из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.

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