Заявления минобороны Великобритании об якобы угрозах подводным коммуникациям Соединенного Королевства со стороны России несостоятельны и служат лишь поводом для нагнетания напряженности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Британии.

«Поднятая британским истеблишментом и подконтрольными им СМИ волна антироссийского алармизма используется Лондоном и его союзниками для целенаправленного нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей», — говорится в заявлении диппредставительства.

Накануне министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что британское оборонное ведомство направило подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь», которое проходило Ла-Манш. Также за невооруженным кораблем следили самолет ВВС Британии, тральщик и патрульный корабль.

4 января британские военнослужащие потребовали от премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс (ВПК) из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.