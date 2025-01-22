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Британский флот подняли по тревоге из-за российского научного судна

Минобороны Британии направило подлодку следить за российским судном «Янтарь»
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sdelanounas.ru

Министерство обороны Британии направило подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь», которое проходило Ла-Манш. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Палате общин британского парламента, передает ТАСС.

«Сегодня я также хотел подтвердить Палате, что я дал разрешение на всплытие подлодки королевских ВМС на поверхность вблизи «Янтаря» исключительно в качестве меры сдерживания, чтобы дать ясно понять, что мы следим за каждым его шагом», — заявил Хили.

Кроме подводной лодки, за невооруженным научным океанографическим судном следили также самолет ВВС Британии, а также тральщик и патрульный корабль.

До этого британские военнослужащие потребовали от премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс (ВПК) из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства

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