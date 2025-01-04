Telegraph: Стармера призвали увеличить расходы на ВПК из-за страха перед Путиным

Британские военнослужащие потребовали от премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс (ВПК) из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью The Telegraph рассказали первый морской лорд Алан Уэст и экс-начальник генштаба лорд Ричард Даннатт.

По их словам, российский президент может отреагировать на ослабление британского оборонного ведомства угрозой Соединенному Королевству.

По словам Даннатта, Стармеру следует увеличить расходы на оборону страны по крайней мере до 3% ВВП.

В публикации подчеркивается, что в текущий момент показатель финансирования военно-промышленного комплекса страны находится на уровне 2,5%, что эксперты считают недостаточным.

В ноябре глава оборонного ведомства королевства Джон Хили заявил, что в Великобритании приняли решение о сокращении вооруженных сил, минобороны откажется от десятков вертолетов и четырех крупных боевых кораблей.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.