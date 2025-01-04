Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британские военные потребовали увеличить расходы на оборону из-за Путина

Telegraph: Стармера призвали увеличить расходы на ВПК из-за страха перед Путиным
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Британские военнослужащие потребовали от премьер-министра страны  Кира Стармера  увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс (ВПК) из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью The Telegraph рассказали первый морской лорд Алан Уэст и экс-начальник генштаба лорд Ричард Даннатт.

По их словам, российский президент может отреагировать на ослабление британского оборонного ведомства угрозой Соединенному Королевству.

По словам Даннатта, Стармеру следует увеличить расходы на оборону страны по крайней мере до 3% ВВП.

В публикации подчеркивается, что в текущий момент показатель финансирования военно-промышленного комплекса страны находится на уровне 2,5%, что эксперты считают недостаточным.

В ноябре глава оборонного ведомства королевства Джон Хили заявил, что в Великобритании приняли решение о сокращении вооруженных сил, минобороны откажется от десятков вертолетов и четырех крупных боевых кораблей.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами