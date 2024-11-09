В Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства

Моральный дух в Вооруженных силах Великобритании находится на самом низком уровне. Об этом, ссылаясь на британских ветеранов, сообщает газета Daily Telegraph.

Такое положение обуславливается многими факторами — от ужасных условий проживания и отношения службы поддержки ветеранов к бывшим военнослужащим как к врагам до непринятия мер по борьбе с неподобающим поведением в отношении женщин-военнослужащих.

30 октября сообщалось, что Великобритания планирует дополнительно выделить на военные нужды 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд). Из них 400 млн фунтов стерлингов пойдут на 6%-е повышение окладов военнослужащих. Деньги также будут направлены на восстановление запасов оружия взамен того, что было передано украинской армии.

В октябре министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что армия королевства не готова к войне.

Ранее в Британии признали неготовность страны воевать с Россией.