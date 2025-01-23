Стало известно, с кем Путин провел телефонный разговор во время совета АСИ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Умару Сиссоку Эмбало в Москве в мае 2024 года, обсужден ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля добавили, что в ходе беседы были обсуждены вопросы в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Также было запланировано продолжение личной беседы.

До этого сообщалось, что Путин покинул заседание совета Агентства стратегических инициатив из-за телефонного звонка одного из мировых лидеров. При этом с кем именно глава государства проводил разговор, на момент публикации материала не уточнялось.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер 23 января проведет важный международный телефонный разговор.

В прошлом году Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Президент Гвинеи-Бисау был почетным гостем на параде Победы. В ходе своего визита он провел переговоры с российским лидером, затем в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа. Подробнее о поездке президента Гвинеи-Бисау — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили слова Эрдогана о планах обсудить с Путиным поставки газа.