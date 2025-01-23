Путин проведет важный телефонный разговор

Песков: Путин проведет важный международный телефонный разговор, но не тот

Президент РФ Владимир Путин 23 января проведет важный международный телефонный разговор. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге, передает РИА Новости.

«В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента, будем вас информировать», — сказал он, подчеркнув, что «это не тот разговор, но не менее важный для нас».

Вероятно, он имел в виду ожидаемые переговоры Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы обсудить с российским лидером перспективы поставок природного газа из РФ в Словакию. Эрдоган выразил надежду, что его беседа с Путиным состоится до конца текущей недели.

В четверг Песков сообщил на брифинге, что телефонный разговор президентов двух стран пока не планируется, но может быть оперативно согласован.

Ранее Трамп поручил Келлогу добиться завершения конфликта на Украине за 100 дней.