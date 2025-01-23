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В Кремле оценили слова Эрдогана о планах обсудить с Путиным поставки газа

Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана по газу пока не планируется
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РИА Новости

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется, но в случае необходимости может быть оперативно согласован. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление Эрдогана о планах созвониться с Путиным и обсудить с ним поставки газа. В частности, речь идет об экспорте топлива из РФ в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток».

«Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры буквально за считанные часы. При необходимости он будет проведен», — сказал Песков.

При этом он добавил, что вопросы о поставках газа следует адресовать соответствующим компаниям. В том числе представителям ПАО «Газпром».

20 января президент Турции заявил, что хотел бы обсудить с российским лидером перспективы поставок природного газа из РФ в Словакию. Эрдоган выразил надежду, что его беседа с Путиным состоится до конца текущей недели.

С 1 января 2025 года Киев прекратил транзит российского газа в европейские страны, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с Москвой. Впоследствии премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине от Европейского союза (ЕС), если переговоры по возобновлению поставок топлива ни к чему не приведут.

Ранее Фицо отказался становиться «слугой» Зеленского.

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