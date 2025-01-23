РФ созывает встречу СБ ООН для обсуждения действий ВСУ в отношении мирного населения

Россия созывает 24 января неформальную встречу членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом сообщили в Telegram-канале постоянного представительства РФ при всемирной организации.

«24 января. Созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Вне поля боя: зверства ВСУ в отношении мирного населения», начало в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве)», — говорится в сообщении.

До этого в МИД России сообщили, что посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник проведет брифинг, в ходе которого представит доклад по действиям Киева, совершенным в 2024 году. Мероприятие состоится 28 января.

17 января Следственный комитет России сообщил, что следователи завершили расследование 50 дел о преступлениях ВСУ в Курской области. По информации ведомства, в настоящее время специалисты дают уголовно-правовую оценку действиям украинских военных.

Ранее пленный рассказал, как солдаты ВСУ взрывали дома мирных жителей в Курахове.